Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta, Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki kritik randevuya sahne olacak. Galatasaray'ın galip geldiği haftada puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak karşılaşmadan üç puanla ayrılarak farkı yeniden 3'e indirmeyi amaçlıyor. Yeni transferlerin takıma dahil olmasıyla birlikte Domenico Tedesco'nun sahaya süreceği ilk 11 merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?