Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı, Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak kritik karşılaşmayla sona erecek. Galatasaray'ın galip geldiği haftada puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak ve farkı yeniden 3 puana indirmeyi amaçlayacak. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte Domenico Tedesco'nun sahaya süreceği ilk 11 büyük merak konusu olurken, futbolseverler de karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'de 21. haftada oynanacak Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı 9 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE İLE GENÇLERBİRLİĞİ ARASINDA 96. RANDEVU
İki ekip arasında lig tarihinde bugüne kadar 95 maç yapıldı. Sarı-lacivertliler 48 müsabakada galibiyete ulaşırken, kırmızı-siyahlılar 16 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 31 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 172 golüne, Gençlerbirliği 101 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER
Fenerbahçe, Ankara temsilcisi ile oynayacağı maçta Milan Skriniar ve Edson Alvarez'den yararlanamayacak. Takım kaptanı Milan Skriniar, Kocelispor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 2 maç men cezası aldı. Alvarez ise aynı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tedavileri devam eden Archie Brown ile Levent Mercan, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Bu iki isim de kadroda olmayacak.
KANTE VE CHERIF OYNAYACAK MI?
Ara transfer döneminde Fenerbahçe kadrosunda katılan N'Golo Kante ile Disiki Cherif'in Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Yeni transfer N'Golo Kante'nin maç kadrosuna alınması beklenirken, Sidiki Cherif'in ise son durumu maç günü netlik kazanacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU VE MUSABA KART SINIRINDA
Kanarya'nın Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada sarı kart gören Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırına ulaştı. Ara transferde takıma katılan Anthony Musaba'nın da ligin ilk yarısından 3 sarı kartı bulunuyor. Kerem ve Musaba, Gençlerbirliği karşısında kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecekler.
TALISCA İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, bu sezon attığı 11 golle takımının en golcü ismi. Bu sezon tüm kulvarlarda 19 golü bulunan 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son 5 maçta 7 gollük katkı sağladı. Talisca, 3 gün önce oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Erzurumspor FK filelerini de 2 kez havalandırdı.
FENERBAHÇE'NİN KADIKÖY KARNESİ
Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde Kadıköy'de oynadığı maçlarda 20 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Tedesco'nun öğrencileri evinde en son Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
METİN DİYADİN, FENERBAHÇE'YE KARŞI KAZANAMIYOR
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, bir kez daha eski takımı Fenerbahçe'ye rakip olacak. Futbolculuk kariyerinde 1998-2000 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Diyadin, teknik adamlık kariyerinde 4 kez rakip oldu. Metin Diyadin, Orduspor, Gençlerbirliği, Giresunspor ve Ankaragücü'nü çalıştırdığı dönemlerde Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 4 mağlubiyet aldı. 57 yaşındaki teknik adam, Kırmızı Kara'lara aralık ayında göreve gelirken 4 maçta 7 puan topladı. Türkiye Kupası'nda ise 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak.