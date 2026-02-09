Uzun süredir beklentilerin altında kalan Yunus Akgün'ü de çok beğendim. Attığı gol öncesindeki top kapma mücadelesi ve sonrasında takipçiliği jeneriklikti. Sane'siz, Lemina'sız bu kadar tahrip gücü yüksek bir futbol ortaya koydu Galatasaray! Hem de deplasmanda oynamasına rağmen rakibine net gol pozisyonu bile vermeden! İlk yarıyı yüzde 91 pas isabetiyle oynadı Sarı-Kırmızılılar. Çaykur Rizespor, Galatasaray kalesinde çok etkili olmayan şutlarla gol aradı.