Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlı kulüp, maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah beyazlı kulüp, mücadele sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş, karşılaşmanın 77. dakikasında Gökhan Sazdağı'nın yerde kaldığı ve penaltı beklediği pozisyona dikkat çekerek, 'Değişmeyen tek şey, verilmeyen penaltılarımız!' paylaşımını yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIM: