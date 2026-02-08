Sergen Yalçın: Maçın en az 15 dakika uzaması lazımdı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sezonun herhalde en kötü 20 dakikasıyla başladık. Şimdiye kadar böyle bir 20 dakika görmedik. Geriye düştük. Moral bozuldu. Taraftarı kaybettik 20 dakikada."

"Sonra oyuncularımız çok mücadele etti. 25'ten sonra oyun bize döndü. İkinci yarı tamamen bize döndü. Böyle kötü 20 dakikalar, basit hatalar, konsantrasyon bozukluğu ciddi sorunlar yaşatıyor. Bugün bunu yaşadık. Çocuklar çok mücadele etti ama bugün kısmet değilmiş demek ki..."

"6 dakika uzatmayı anlamadım. Brezilyalı mı o kaleci nereli, yerden kalkmadı. Normal futbol oynayın. Sürekli vakit geçir vakit geçir. Maçın en az 15 dakika uzaması lazım. Sadece ikinci golün VAR'ı 6 dakika sürdü. Maalesef futbol böyle, o yüzden bir şey ilerlemiyor zaten."

"ALDIĞIMIZ OYUNCULARIN HEPSİ KENDİ TAKIMLARINDA OYNAYAN OYUNCULAR"



53 yaşındaki teknik adam, transfer dönemini de değerlendirerek, "Ciddi bir değişim yaşanacağını ve sürecin sıkıntılı olduğunu dile getirmiştim. Aldığımız oyuncuların hepsi kendi takımlarında oynayan oyuncular. Hepsi önemli oyuncular. Genç oyuncularla takviye yapmayı uygun bulduk. Ben iyi olacak diye düşünüyorum. Yeni inşa etmeye çalıştığımız bir takım var. Ben doğru hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Biz aldığımız oyuncuları defalarca izledik. Fizik gücü olan ve Beşiktaş ihtiyacı olan oyuncular. Umarım burası da onlar için de iyi bir yer olur" şeklinde konuştu.





"ERSİN'İN İYİ KALECİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



Özellikle müsabakanın ilk yarısında kaleci Ersin Destanoğlu'na tribünler tarafından gösterilen tepkilere de değinen Sergen Yalçın, "Ersin'e her yenilen golden sonra yapılan tepkiler var. Bizim alt yapımızdan yetişmiş bir oyuncu. Ben iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Ama futbol böyledir, bazen sıkıntı yaşarsınız. Ersin'in şu anda güçlü kalmaya ihtiyacı var. Onun için de çok zor. Bir futbolcunun yaşayacağı en kötü şeydir bir müsabakada. Ersin bunu iyi kaldırıyor. Ben kaldırdığını düşünüyorum. İlk yarı tepki gördü ama ikinci yarı takım mücadele edince Ersin'e tepki de gitti. Demek ki bu takımla ilgili bir durum. Bu takım kaybediyorsa hepimiz kaybediyoruz, kazanırsak hepimiz kazanıyoruz. Ersin gibi bir oyuncunun ön plana çıkmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.