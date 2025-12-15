Şansalan'ın aklı da Orkun pozisyonunda kaldığı için Toure'ye kırmızı çıkardı. Orkun'da devreye girmeyen VAR, Toure de devreye girdi! 48'de Orkun'a kontrolsüz giren Augusto sarı görmeliydi. 89'da top taca çıkmadı, oyun hakem atışı ile başlaması gerekirken taçla başladı, bu da bir skandal! Maçın temposuna kalitesine ayak uyduramayan, standart dışı uygulamalarla tuhaf kararlar veren hakemlere şimdi futbol ailesi nasıl inansın, güvensin, saygı duysun?