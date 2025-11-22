Fırtına için ideal stoper Boudlal!

Savunma hattına takviye arayan bordo-mavililerin, Fransa Ligue 1'de Rennes takımında forma giyen 19 yaşındaki stoper Ait Boublal'ı takibine aldığını dün duyurmuştuk. Boudlal, son dönemde yakaladığı çıkışla dikkat çekti. Fotomaç'ın haberine göre, transferde genç yıldızlara yönelen ve bu çalışmasında başarı elden eden Karadeniz devi, Ait Boudlal'ı da bu kapsamda listesine ekledi. Fransız Rennes ekibiyle sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek futbolcunun piyasa değeri 1.5 milyon euro. Bu sezon Rennes formasıyla Ligue 1'de 5 maça çıkan ve 288 dakika sahada kalan Ait Boudlal, 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Ait Boublal'ı Chatgpt'ye sorduk. Chatgpt, genç futbolcunun Trabzonspor'a yüzde 75 oranında uyumlu olduğunu analiz etti.



1. FİZİKSEL YAPI VE HAVA MÜCADELELERİ



1.90 boyunda, oldukça uzun ve fiziksel olarak güçlü bir stoper. Hava toplarında çok iyi: Fiziksel iradesi ve üstünlüğü sayesinde hava mücadelelerinde baskın olabiliyor. Fiziksel güç + dayanıklılık yüksek; ikili mücadelelerde gövdesini iyi kullanıyor.



2. SAVUNMA TARZI VE POZİSYON ALMA



"Dominant" bir savunmacı: Konumu iyi okuyor, pasları ve cross'ları iyi kesebiliyor, blok ve müdahalelerde aktif. Ön alanda agresif savunma yapmayı seviyor; pres yapma eğilimi var. Antisipasyonu (oyun okuma) ve zamanlama becerisi yüksek; pasları ve tehlikeli atakları kesmede etkili.



3. TEKNİK ZATEN TOPLA OYUN



Topa temas ettiğinde rahat: Yapıcı oyun kurma süreçlerinde yer alabiliyor, basit pasları tercih ediyor, gereksiz risk almaktan kaçınıyor. Topla dengesi ve ayak becerisi ortaüst düzeyde; teknik kapasitesi üstüne geliştirilebilir ama temelde sağlam.



4. MÜDAHALELER VE TACKLE



Mücadeleci bir stoper: Agresif bir şekilde tackle yapabiliyor ve fiziksel çarpışmalarda avantaj sağlıyor. Pozisyonuna sadık kalmakla birlikte, pas ya da cross angajmanlarını kesmekte iyi.



5. HAVA TEHLİKESİ – OFANSİF KATKI



Savunmanın yanı sıra duran toplarda ofansif tehdit yaratabiliyor: Rakip ceza sahasında hava toplarında etkili olma potansiyeli var. Yüksek fiziki varlığı sayesinde korner ya da serbest vuruşlarda gol katkısı verebilir.



6. LİDERLİK VE PSİKOLOJİ



Doğal liderlik yetenekleri var: Takımı organize etme, sorumluluk alma konusunda öne çıkabiliyor. Konsantrasyonu ve kararlılığı iyi; güçlü ruh haliyle savunmada sağlam duruş gösterebiliyor.



7. GELİŞİM ALANLARI / ZAYIF NOKTALAR



Hız: İlk ivmelenme (sprint başlangıcı) hızlı değil; bu kısa mesafeli hız konusunda dezavantaj yaratabilir. Tecrübe eksikliği: Ligue 1 gibi üst düzey liglerde bazı maçlarda pozisyon alma ve karar verme hataları yapabiliyor. Baskı altında bazen hatalı müdahaleler/ temizlemeler olabiliyor; özellikle yoğun maç trafiğinde konsantrasyon maliyeti olabilir.



8. İSTATİSTİK BAZLI TEKNİK VERİLER



FootyStats'a göre maç başına ~1.87 tackle yapıyor. Aynı kaynakta maç başına ~4.36 top uzaklaştırma ("clearance") yapıyor ki bu, savunmadaki aktifliğini gösteriyor. Hava mücadelelerinde de güçlü: hava düelloları kazanma oranı iyi seviyede. Foul oranı düşük değil ("committed fouls" ortalaması ~1.25 / 90 dk). Pas isabet oranı da makul: "oneversus- one" sitesine göre %75.91 pas doğruluğu var. Top kaybetme oranı da dikkate değer: %24.09 oranıyla topu rakibe kaptırma durumu görülebiliyor.



9. KARAKTER / GÜÇLÜ MANTALİTE



Disiplinli ve özverili bir savunmacı: Savunmada hataya tahammül göstermeyen, oyunu ciddiye alan bir profil. Kendi ceza sahasında bloklar ve kritik kurtarışlar yapabilir; oyunun tehlikeli anlarında aktif.



YORUM / DEĞERLENDİRME



Ait Boudlal, fiziksel olarak çok iyi donanımlı ve hava toplarında ciddi bir avantaj sağlıyor.

Oyun kurma becerileri iyi olsa da aşırı riskli paslardan kaçınmayı tercih ediyor, bu da onu "güvenilir" bir stoper yapıyor.

Genç olduğu için karar verme ve pozisyon alma konusunda zaman zaman hatalar yapabiliyor; özellikle büyük liglerde baskı altında bu dezavantaj ortaya çıkabiliyor.

Savunma tarzı agresif ve baskıcı; ikili mücadelelerde aktif, bloklarda etkili ve pas kesmede başarılı

Liderlik potansiyeli var, fiziksel varlığı ve duruşu takımın savunmasını organize etmede fayda sağlayabilir.