Trabzonspor'da forma giyen Paul Onuachu, sergilediği performansla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da oynayan Nijeryalı futbolcular arasında gol katkısı sıralamasında zirveye yerleşti.

Fotomaç'ın haberine göre sezon boyunca takımının hücum hattında önemli bir rol üstlenen golcü futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına önemli puanlar kazandırdı. Bu performansıyla Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyen Nijeryalı futbolcular arasında en fazla skor katkısı sağlayan isim oldu.

OSIMHEN'İ GERİDE BIRAKTI

17 maçta 10 gol ve 4 asist yapan Osimhen 14 puanda kaldı. İtalya'da Orban, Hellas Verona ile 7, İspanya'da Akor Adams, Sevilla'da 6 gol kaydetti. İngiltere'de ise Alex Iwobi, Fulham ile 4 golde kaldı.