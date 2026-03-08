Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Benjamin Bouchouari'nin sağlık durumuyla alakalı resmi hesabından bir açıklama yayınladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız RAMS Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.