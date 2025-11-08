Haberler Fenerbahçe Haberleri Ve Milan Skriniar transfer kararını verdi! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Ve Milan Skriniar transfer kararını verdi! Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fenerbahçe'deki performansıyla takdir toplayan ve takımın liderlerinden biri haline gelen Milan Skriniar hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Juventus'un kadrosuna katmak için devreye girdiği tecrübeli oyuncu, transfere dair net kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı ve bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde golsüz biten Viktoria Plzen deplasmanında da savunmada kapı gibi durdu.

Bu sezon kaptanlık bandını koluna takan tecrübeli stoper, 75 kez topla buluşurken, girdiği 14 ikili mücadelenin 12'sini kazandı. 5 top çalma, 7 uzaklaştırma, 4 sahipsiz top kazanma ve yüzde 95 pas isabetiyle kusursuz bir maç çıkardı. Ayrıca 2 şut engelleme, 1 pas arası ve 2 faul kazandırma karneleriyle defansın her anında etkili oldu. Slovak yıldızın bu performansı Avrupa devlerinin de dikkatinden kaçmadı.