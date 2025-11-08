Ve Milan Skriniar transfer kararını verdi! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Fenerbahçe'deki performansıyla takdir toplayan ve takımın liderlerinden biri haline gelen Milan Skriniar hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Juventus'un kadrosuna katmak için devreye girdiği tecrübeli oyuncu, transfere dair net kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı ve bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde golsüz biten Viktoria Plzen deplasmanında da savunmada kapı gibi durdu.
Bu sezon kaptanlık bandını koluna takan tecrübeli stoper, 75 kez topla buluşurken, girdiği 14 ikili mücadelenin 12'sini kazandı. 5 top çalma, 7 uzaklaştırma, 4 sahipsiz top kazanma ve yüzde 95 pas isabetiyle kusursuz bir maç çıkardı. Ayrıca 2 şut engelleme, 1 pas arası ve 2 faul kazandırma karneleriyle defansın her anında etkili oldu. Slovak yıldızın bu performansı Avrupa devlerinin de dikkatinden kaçmadı.
F.BAHÇE'DEN SKRINIAR KARARI
Juventus'un, deneyimli savunmacıyı yakından takip ettiği biliniyor. İtalyan kulübünün başkanı Gianluca Ferrero, 30 yaşındaki oyuncunun savunmadaki liderliğinden çok etkilendiği ve onu takımında görmek istediğini ifade etti. Ancak Fenerbahçe yönetimi, oyuncusunu kesinlikle satmak istemiyor.
Sabah'ın haberine göre, sarı lacivertli kulüpte mutlu olan Skriniar da gelen ilgiden memnun olduğunu, fakat kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi planladığını söyledi.
Samandıra'da tüm personelle yakın ilişkiler kuran deneyimli futbolcuya takım arkadaşları da büyük saygı duyuyor.
İSTİKRAR ABİDESİ
F.Bahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, 6 Ağustos'taki Feyenoord maçından bu yana görev aldığı 20 karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı.
F.Bahçe ile 18, Slovakya Milli Takımı'yla da iki mücadeleye çıkan Skriniar, bu 20 karşılaşmaya 93 günde çıktı. 3 günde bir maça çıkan Skriniar'ın, istikrarı taraftarlardan alkış aldı.