Everton - Fulham maçı tüm detayları: Canlı yayın kanalı ve 11'ler

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında heyecan dorukta! Everton, Hill Dickinson Stadyumu'nda Fulham ile karşılaşacak. 12 puanla 14. sırada yer alan Everton, son 3 maçında galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. David Moyes yönetimindeki takım, Ekim ayından bu yana kazandığı yalnızca bir maçın ardından yeniden moral bulmayı hedefliyor. Peki, Everton - Fulham maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde!