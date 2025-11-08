Trabzonspor Süper Lig'in 12. haftasında bugün sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde 24 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalan Karadeniz devi, Alanyaspor karşısında yara almadan yoluna devam etmek istiyor. Bu arada sakatlığı nedeniyle birkaç idmana çıkmayan kaleci Onana bugün Alanyaspor sınavında eldivenlerini giyecek. Kamerunlu eldivenin dönmesi tek heyeti mutlu etti.

BATAGOV VE SERDAR 3 HAFTA YOK

Bordo mavili kulüp, sakatlıkları bulunan Batagov ve Serdar Saatçi ile ilgili açıklama yaptı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı'nın tedavilerine başlandığını belirterek, "Futbol A Takımımızın gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan futbolcumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk ön ve iç kısmında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem, Serdar Saatçı'nın ise sağ uyluk iç kısmında kanama ve ödem tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı. Yaşanan sakatlıklar sonrasında Ukraynalı stoperin 3 ila4 hafta, Serdar Saatçi'nin ise 3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Zubkov, Onuachu

Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Ümit, Lima, Yusuf, Ruan, Makouta, Janvier, Hagi, İbrahim, Ogundu

SÜPER LİG'DE 8-6 ALANYA ÖNDE

Trabzonspor ile Alanyaspor, ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken, Fırtına ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu periyotta turuncu yeşilliler 32, bordomavililer ise 27 gol kaydetti.

TRABZONSPOR PAPARA'DA ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor az da olsa üstünlük sağlayan taraf oldu. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

SAHASINDA SON 3 MAÇI KAZANDI

Trabzonspor, sahasında Alanyaspor karşısında son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-1, 2023-2024 sezonunda 1-0, 2024-2025 sezonunda ise 4-3'lük galibiyetler elde etti.

KARADENİZ DEVİNDE SAVUNMA ALARMI

Bordo mavili takımda savunma sıkıntısı yaşanıyor. Sakatlıkları nedeniyle stoperler Savic, Batagov, Serdar Saatçi ve Taha Emre İnce, Alanyaspor maçında yok. Anthony Nwakaeme'nin de lisansı aktif değil. Teknik direktör Fatih Tekke, mecburi değişikliğe gidecek. Uzun zamandır birlikte oynayan SavicBatagov ikilisininin yerine 48 yaşındaki hocanın bugün stoperde Baniya'nın yanında orta saha Okay Yokuşlu'ya görev vermesi bekleniyor.

PAPARA PARK'TA HİÇ MAĞLUP OLMADI

Fırtına, bu sezon sahasında oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, sahasında Kocaelispor ve Antalyaspor'u 1-0, Kayserispor'u 4-0, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederken, Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

TEKKE, ALANYA'YA KAYBETMEDİ

Teknik direktör Fatih Tekke, Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı çıktığı maçları kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililer, Tekke yönetiminde rakibini 4-3 mağlup ederken, 2022-23 sezonunda İstanbulspor'un başında da 2-1 galip gelmişti.

JOAO PEREIRA İKİNCİ KEZ RAKİP

Geçen sezon Alanyaspor'un başına geçen Trabzonspor'un eski futbolcusu Pereira, ikinci kez Fırtına'ya rakip olacak. 41 yaşındaki Portekizli teknik adam geçen yıl Fatih Tekke'li Karadeniz devine 4-3 kaybetmişti.