Milli ara öncesi son iki maçını kazanan bordo-mavililer bugün de 4 yıldır deplasmanda yenemediği Çaykur Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında bugün Çaykur Rize'ye konuk olacak. Ligde 22 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 17 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Yeşil-mavililer ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 8 puanla 12. sırada yer alıyor. Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, yeşil-mavili takımı da yenmesi halinde art arda üçüncü maçından galibiyetle ayrılmış olacak.

OYUNCULARINI UYARDI

Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sırasında oyuncularına önemli uyarılarda bulundu. 48 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle yüksek tempolu geçecek Karadeniz derbisinde takım savunmasında yapılacak basit hataların planları aksatabileceğini vurguladı. Hücum hattındaki oyuncularını ceza sahasında daha etkili olmaları konusunda uyaran Tekke, maç boyunca birbirlerine destek olmalarını ve konsantrasyonun üst düzeyde tutulmasını isteyerek, "Herkes 90 dakika boyunca savaşsın. İyi gidişatımızı sürdürmemiz gerek" dedi.

BARO'DAN YASAK TEPKİSİ

Trabzon Barosu, Çaykur Rize-Trabzonspor maçına getirilen deplasman yasağına tepki gösterdi. Baro, kararın hukukun temel ilkeleri, sporun birleştirici ruhu ve kamu vicdanıyla bağdaşmadığını belirterek, yasağın kaldırılmasını talep etti.

SON DERECE KRİTİK BİR VİRAJ

8 haftada topladığı 17 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde. Önünde Rizespor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi kritik mücadeleler olan Karadeniz devi, bu süreçte puan kaybı yaşamak istemiyor. Özellikle G.Saray derbisinden önce alınacak Rize galibiyeti, takımın moralini ve öz güvenini daha da yükseltecek.

RİZE'Yİ 4 YILDIR YENEMİYOR

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bordo-mavililer, son 4 sezondur Rize deplasmanında galibiyet yüzü göremedi. Bu kötü seriye son vererek hem moral bulmak hem de şampiyonluk yarışında yara almadan yola devam etmek istiyor. Trabzonspor, rakibine şampiyon olduğu 2021- 22 sezonunda 3-2, 2023- 2024'te 1-0, 2024-2025'te ise 3-1 mağlup oldu.

BOUCHOUARİ SAHNE ALABİLİR

Fotomaç'ın haberine göre, Fatih Tekke'nin, "Sakat olmasa 20 milyon euro'ya alamazdık. Bizim için büyük bir şans" dediği Benjamin Bouchouari bugün Rizespor maçı kadrosunda. 23 yaşındaki Faslı merkez orta sahanın maçın ikinci yarısında ilk kez forma giymesi bekleniyor.

EN SON 2019-20'DE GÜLDÜ

Fırtına, Çaykur Rizespor deplasmanında son galibiyetini 2019-20 sezonunda 2-1'lik skorla almıştı. Bu maçın ardından Rize'de oynanan 4 karşılaşmada bordo-mavililer 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Karadeniz derbisinde son dönemde üstünlük kurmakta zorlanan Fırtına, bu kez başarmak istiyor.

MELER İLE 13 KEZ KAZANDI

Rizespor-Trabzonspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fırtına, 1986 doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 30 maçta 13 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. 9 kez de yenildi. Bu süreçte maç başına 1,57 puan ortalaması tutturdu. Rize de Meler ile çıktığı 20 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

74 SARI VE 3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Meler, Rizespor'un oynadığı maçlarda toplam 49 sarı kart ve 5 kırmızı kart gösterdi. Trabzonspor cephesinde ise 74 sarı kart ve 3 kırmızı kart çıkardı. Rakip takımlara baktığımızda, Rizespor'un rakipleri Meler yönetiminde 45 sarı kart ve 1 kırmızı kart, Trabzonspor'un rakipleri ise 79 sarı kart ve 4 kırmızı kart gördü.

BORDO MAVİLİLER 28-9 ÖNDE

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 47. kez rakip olacak. Bu periyotta Fırtına 28, Atmaca da 9 kez galip gelirken, 9 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan maçlarda bordo-mavililer 92 gol atarken, yeşil-mavililer ise 43 golle karşılık verdi.

DEPLASMANDA DA 9-7 ÜSTÜN

İki takım arasında Rize'de oynanan 23 maçta bordo-mavililerin 9 galibiyeti bulunurken, Rizespor'un da 7 galibiyeti var. 7 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Bordo-mavililer, Rize'de yapılan mücadelelerde 34 gol atarken, kalesinde de 24 gol gördü.

EN FARKLI SKORLAR: 6-0

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile rekabetinde en farklı galibiyete ulaşan taraf oldu. Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-2016 sezonunda sahasında 6-0, 2005-2006'da da deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı.

FATİH TEKKE HİÇ YENİLMEDİ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor'da, Fatih Tekke dikkat çeken bir istatistikle öne çıkıyor. Teknik adamlık kariyerinin en formda dönemini yaşayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, bugüne kadar Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı 4 maçta mağlubiyet yaşamadı.

3 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Teknik direktör Fatih Tekke, Çaykur Rizespor ile 4 kez karşılaştı, 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Tekke, Denizlispor'un başındayken Rizespor ile 0-0 berabere kalırken; Alanyaspor ile Süper Lig'de rakibini 2-1 ve 1-0 mağlup etti. Trabzonspor teknik direktörü olarak ise yeşil-mavili takımı 2-0'la geçti.

İLHAN PALUT İLE 6. RANDEVU

İlhan Palut ile Fatih Tekke bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Bu maçların 3'ü Süper Lig, 2'si 1. Lig ve 1'i Türkiye Kupası'nda oynandı. Ligde 3 karşılaşmanın tamamında galip gelen taraf Tekke'nin takımları oldu. Öte yandan 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta ise Palut'un takımı Hatay üstün geldi.

3 PUAN SERİSİ SÜRMELİ

Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 17 puanla 2. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen bordo-mavililer, milli aranın ardından çıkışını sürdürmek istiyor.

KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Fofana, Samet, Mocsi, Hojer, Taha Şahin, Papanikolaou, Rak-Sakyi, Laçi, Buljubasic, Emrecan, Ali Sowe.

Trabzonspor: Onana, Savic, Pina, Batagov, Okay, Mustafa, Zubkov, Folcarelli, Oulai, Augusto, Onuachu