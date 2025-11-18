Kral Kaybederse, yeni bölümüyle diziseverleri yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Her hafta reyting listelerini alt üst eden ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine toplayan Kral Kaybederse'nin yeni bölümü araştırılıyor. Kanal D'nin en sevilen dizisi yeni bölüm izleme linki, haberimizde...
Kral Kaybederse yeni bölüm kesintisiz izle
KRAL KAYBEDERSE GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Hayatının en kırılgan dönemine giren Kenan, ruhsal çöküntüsünü atlatmak için gittiği terapide beklediği ilgiyi bulamayınca, reddedilmenin öfkesiyle hem çevresine hem de kendine zarar vermeye başlar. Diğer yanda Fadi ise geçmişin gölgesinden tamamen kurtulmak istemektedir. Yeni bir hayat kurmaya çalışırken Kenan'la yolları bir kez daha kesişir. Ancak Fadi, ne geçmişine ne de Kenan'ın yıkıcı etkisine dönmeye kararlıdır.
Handan ise bu süreçte hem sabrının hem de sevgisinin sınandığı sancılı bir dönemin içindedir. Kenan'ı yeniden hayata döndürmek isteyen Handan, Dr. Gülser'den yeni bir randevu almanın yolunu bulur.
Devamında, her şeyin kontrolünü elinde tuttuğunu sanan Kenan, aslında kendi duygularına yenildiğinden habersizce tahtının sallandığı günlere adım atmaktadır.
