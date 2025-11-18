Gözleri Karadeniz, son fragmanıyla izleyicileri büyülemeye devam ediyor! Peri’nin hamilelik haberi ve Sado’nun geçmişiyle ilgili itirafı, dizinin heyecanını zirveye taşıdı. Tetikçinin ortadan kaybolması ise merak uyandıran bir diğer gelişme oldu. 13. bölüm fragmanı izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gözleri Karadeniz'in 13. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

Gözleri Karadeniz 13. bölüm fragmanı, dizi severler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Gerilimin büyüdüğü, herkesin kendi sırrıyla yüzleşmek zorunda kaldığı bölümün ardından yeni bölüm fragmanını izlemek isteyen seyirciler için 'Gözleri Karadeniz yeni bölüm fragmanı'nı haberimizde derledik. İşte detaylar...

GÖZLERİ KARADENİZ 12. BÖLÜM ÖZETİ

Azil ve Mehmet'e kurulan pusuda Sado ağır yaralanır; Azil kendi kanını vererek onu hayata döndürür ve aralarındaki bağ daha da güçlenir. Osman, saldırının ardında "Konsey"in olduğunu gösteren izlere ulaşırken, Azil'in sorguya aldığı tetikçinin ortadan kaybolması büyük bir soru işareti yaratır.

Güneş, Mercan'ın mektubunu Azil'e söyleyip söylememek arasında sıkışır; evlilik için gerekli rapor süreci ise ikiliyi hem yakınlaştırır hem de üzerlerindeki baskıyı artırır. Dursun ve Fatoş arasında giderek belirginleşen sıcaklık, Dursun'un utangaçlıklarıyla tatlı bir heyecana dönüşür.

Konakta Peri'nin hamilelik iddiası ailede dengeleri bozar, Mehmet'in de bu durumdan faydalanmaya çalışması ortamı daha da gergin hâle getirir. Bu sırada Sado'nun geçmişle ilgili itirafı Havva'yı derinden sarsar ve hem kendi hayatını hem de sevdiklerini yeniden sorgulamasına neden olur. Hem konakta hem de Rize sokaklarında görünmeyen gerilimlerin büyüdüğü, herkesin kendi sırrıyla yüzleşmek zorunda kaldığı kritik bir döneme girilir.