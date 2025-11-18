Mehmed: Fetihler Sultanı 59. bölümü ile geri dönüyor. 18 Kasım Salı günü TRT1’de yayınlanacak yeni bölüm, Osmanlı İmparatorluğu'nun zorlu dönemlerine ışık tutacak. Seyirciyi ekrana bağlayacak çatışmalar ve artan tehditler, izleyicileri yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Mehmed: Fetihler Sultanı 59. bölüm izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı, 59. bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Sinan Albayrak ve Esila Umut'un paylaştığı sevilen dizi, 18 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de sevenleriyle buluşacak. Her bölümünde reyting rekorları kırarak listelerde en üst sıraya yerleşen Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve canlı izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı tüm bölümler

MEHMED FETİHLER SULTANI 59. BÖLÜM KONUSU

İntikam yemini ve Osmanlı ocağında kenetlenme

Zeynel'in kaybıyla sarsılan Osmanlı ocağı, Sultan Mehmed'in "Kanımızı yerde koymayacağız!" diyerek ilan ettiği intikam yemini etrafında yeniden birleşir. Kurtçu ve Bali Bey arasında süregelen gerginlik, Pontus tehlikesine karşı ortak bir hedefte buluşarak yerini zorunlu bir dayanışmaya bırakır. Saray içinde beklenmedik yüzleşmeler yaşanırken eski defterler kapanır, yeni ittifaklar şekillenmeye başlar.

Pontus cephesinde büyüyen tehditler

Pontus tarafında esen sert rüzgârlar, Osmanlı'ya karşı kurulan planların genişlediğini ortaya koyar. Komnenos'un yükselen öfkesi, Uzun Hasan'ın Pontus'a yaklaşan desteği ve diplomatik temasların sarayda yarattığı yankılar, bölgedeki güç dengesini son derece hassas bir noktaya taşır. Mehmed, tehditlerin büyüdüğü bu ortamda zamanla yarışırken devlet erkânı içinde bile farklı seslerin yükselmesi, durumun ciddiyetini daha da artırır.

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı tüm bölümler

Akkoyunlu baskısı ve doğu cephesinde kritik hamleler

Doğu cephesinde Akkoyunlu tehdidinin yaklaşmasıyla tansiyon yükselir. Şehzade Beyazıd ve Mustafa, Sultan Mehmed'in emriyle önemli bir tahkimat görevi üstlenirken Osmanlı ordusu ise zorlu coğrafyada ilerlerken doğanın ve gizli tuzakların baskısıyla karşı karşıya kalır. Kadırga Yaylası'nda ordu içindeki anlaşmazlıklar büyür; bu durum Mehmed'in askerin içine girerek yaptığı etkileyici konuşmayla kritik bir dönüm noktasına dönüşür. Ancak asıl tehlike, ordunun ilerlediği Gelevera Vadisi'nde onları beklemektedir.