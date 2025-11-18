İsveç-Slovenya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu’nun 6. haftasında İsveç ile Slovenya’yı karşı karşıya getirecek bu karşılaşma, her iki ekip adına da elemeleri iyi bir notla tamamlama fırsatı sunuyor. Uluslar Ligi’nde gösterdiği başarılı performansla play-off biletini erkenden garantileyen İsveç, eleme grubunda aradığını bulamasa da taraftarı önünde oynayacağı bu son maçta galibiyetle moral depolamayı hedefliyor. Konuk ekip Slovenya ise turnuvada herhangi bir iddiası olmamasına rağmen çıktığı son karşılaşmada sahaya tamamen sürpriz için çıkacak. İşte, İsveç-Slovenya maçı canlı yayın bilgileri...