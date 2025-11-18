"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, tarihi olayları ve büyük lider Sultan Mehmed'in fetih mücadelesini gözler önüne seriyor. Seyircilerin merakla beklediği 60. bölüm fragmanı, dizinin heyecanını bir kat daha artırıyor. TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yeni bölümde neler olacağı merak edilirken tarihi ve dramayı bir arada sunan Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 60. bölüm fragmanı ve detaylarını haberimizde derledik.

Miray Yapım imzalı, yönetmenliğini Şafak Bal ve Yıldıray Yıldırım'ın üstlendiği, senaryosunu ise Ozan Bodur, Enes Şengönül, Cihan Bozkaya, Fatih Güler ve Yasin Usta'nın kaleme aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı, TRT1 ekranlarından seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. İstanbul'un fatihi Sultan Mehmed'in hayatını konu edinen dizinin 60. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için 'Mehmed: Fetihler Sultanı 60. bölüm fragmanı' haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı 60. bölüm fragmanı için TIKLAYIN Mehmed: Fetihler Sultanı tüm bölümler | TIKLA-İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

İntikam yemini ve Osmanlı ocağında kenetlenme

Zeynel'in kaybıyla sarsılan Osmanlı ocağı, Sultan Mehmed'in "Kanımızı yerde koymayacağız!" diyerek ilan ettiği intikam yemini etrafında yeniden birleşir. Kurtçu ve Bali Bey arasında süregelen gerginlik, Pontus tehlikesine karşı ortak bir hedefte buluşarak yerini zorunlu bir dayanışmaya bırakır. Saray içinde beklenmedik yüzleşmeler yaşanırken eski defterler kapanır, yeni ittifaklar şekillenmeye başlar.

Pontus cephesinde büyüyen tehditler

Pontus tarafında esen sert rüzgârlar, Osmanlı'ya karşı kurulan planların genişlediğini ortaya koyar. Komnenos'un yükselen öfkesi, Uzun Hasan'ın Pontus'a yaklaşan desteği ve diplomatik temasların sarayda yarattığı yankılar, bölgedeki güç dengesini son derece hassas bir noktaya taşır. Mehmed, tehditlerin büyüdüğü bu ortamda zamanla yarışırken devlet erkânı içinde bile farklı seslerin yükselmesi, durumun ciddiyetini daha da artırır.

Akkoyunlu baskısı ve doğu cephesinde kritik hamleler

Doğu cephesinde Akkoyunlu tehdidinin yaklaşmasıyla tansiyon yükselir. Şehzade Beyazıd ve Mustafa, Sultan Mehmed'in emriyle önemli bir tahkimat görevi üstlenirken Osmanlı ordusu ise zorlu coğrafyada ilerlerken doğanın ve gizli tuzakların baskısıyla karşı karşıya kalır. Kadırga Yaylası'nda ordu içindeki anlaşmazlıklar büyür; bu durum Mehmed'in askerin içine girerek yaptığı etkileyici konuşmayla kritik bir dönüm noktasına dönüşür. Ancak asıl tehlike, ordunun ilerlediği Gelevera Vadisi'nde onları beklemektedir.