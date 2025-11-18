Bulgaristan-Gürcistan maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 6. haftasında futbolseverleri, prestij niteliği taşıyan bir mücadele bekliyor. Gruplarda artık iddiası kalmayan Bulgaristan ile Gürcistan, eleme perdesini iyi bir sonuçla kapatmak için sahaya çıkacak. Bu turnuvada henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Bulgaristan, kendi seyircisi önünde sahaya çıkarak hem moral bulmayı hem de ilk puanlarını toplamak için mücadele edecek. Konuk Gürcistan ise deplasmanda oynayacağı bu son karşılaşmada hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Peki, Bulgaristan-Gürcistan maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?