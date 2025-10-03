Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 8. haftasında Trabzonspor sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Bordo mavililer, rakibini 4-0 mağlup ederek milli araya moralleri girdi.

Trabzonspor'un gollerini Okay Yokuşlu, Felipe Augusto, Zubkov ve Onuachu kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 17 yaptı.

Kayserispor ise 5 puanda kaldı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar yer alırken birkaç misafir takım taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı izledi.

Karşılaşma öncesi kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Onuachu'ya ligin 4. haftasında Samsunspor'a attığı kafa golünün ağustos ayının en güzel golü seçilmesi nedeniyle plaket verdi.

GAZZE'YE DESTEK

Trabzonspor taraftarları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Bordo-mavili taraftarlar, kale arkasına "Gazze'de hayat var, vicdanlarda sızı" ve "Sumudumuz Gazze'ye" yazılı pankartlar astı. Trabzonsporlu futbolcular da sahaya "All Eyes Sumud Flotilla (Tüm Gözler Sumud Filosu'nda) " yazılı pankart ile sahaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5. dakikada sağ taraftan yapılan ortada yakın mesafeden Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Onana, sağ tarafına yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.

6. dakikada soldan Cardoso'nun kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Onana, bu kez sol tarafına yatarak topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Paul Onuachu'nun pasıyla ceza alanına doğru hareketlenen Okay Yokuşlu'nun yayın gerisinden yaptığı sert vuruşta top sol tarafına doğru yatan kaleci Bilal Beyazıt'ın hemen önünden sekerek filelerle buluştu: 1-0

16. dakikada sağ taraftan Carole'nin yerden pasında, yakın mesafade Onugkha'nın ayağının topuyla kaleye gönderdiği top önce Savic'e ardından da direğe çarparak uzaklaştı.

19. dakikada Folcarelli'nin ceza alanı dışından sert şutunda top üst direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

29. dakikada Cardoso'nun şutunda savunmadan dönen topu Opoku önünde buldu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak bu kez yan direkten döndü.

33. dakikada Onuachu'nun pasında sol taraftan ceza alanına giren Augusto'nun kaleci Bilal Beyazit ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Bilal tehlikeyi yatarak önledi.

34. dakikada Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

40. dakikada Benes'in ceza alanı hemen dışından sert şutunda kaleci Onana, sol tarafına doğru yatarak topu çelmeyi başardı.

43. dakikada Augusto'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Bilal Beyazit, yatarak tehlikeyi önledi.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Fırtına'da 53. dakikada Augusto ağları sarstı ve skoru 2-0'a getirdi.

56. dakikada bu kez Zubkov takımının 3. golünü kaydetti.

Karşılaşmanın son golünü ise Paul Onuachu kaydetti. Nijeryalı yıldız 90+5. dakikada penaltıdan ağları sarstı.