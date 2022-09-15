Trazbonspor - Kızılyıldız maçı sonrası Abdullah Avcı konuştu
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Trabzonspor evinde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Bugün daha dengeli, kompakt, merkezi kapatan ve topa sahip olan, oyunun bütünde çok iyi Trabzonspor vardı. Acele etmedik. Geçişi bazen yaptık, bazen durduk. " dedi.
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Yayın Tarihi: 15.09.2022- 22:08 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022- 22:16
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Bugün daha dengeli, kompakt, merkezi kapatan ve topa sahip olan, oyunun bütünde çok iyi Trabzonspor vardı. Acele etmedik. Geçişi bazen yaptık, bazen durduk. O son gol bize yakışmadı. Onu kabul etmiyorum.
Trezeguet, kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bunu bir gün yapacağını biliyordum. Taraftarın desteği ona devam etsin, özel bir oyuncu. Bazen duygularını karıştırıyor. Bir değişime girdik, gelen oyuncu da şampiyon olan takıma geliyor.