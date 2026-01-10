CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:50
Guendouzi finalde oynayacak mı? Guendouzi finalde oynayacak mı? 00:50
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! 00:50
Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Dortmund'dan Salih Özcan kararı! 00:50
Süper Kupa'nın saatinde değişiklik! Süper Kupa'nın saatinde değişiklik! 00:50
G.Saray'ın Guendouzi için teklif ettiği rakam! G.Saray'ın Guendouzi için teklif ettiği rakam! 00:50
Daha Eski
En-Nesyri'ye Ada'dan sürpriz talip! En-Nesyri'ye Ada'dan sürpriz talip! 00:50
"Szymanski'ye böyle bir teklif yapılmadı!" "Szymanski'ye böyle bir teklif yapılmadı!" 00:49
Ugarte transferinde sıcak gelişme! G.Saray... Ugarte transferinde sıcak gelişme! G.Saray... 00:49
Fenerbahçe'de ayrlık! Fenerbahçe'de ayrlık! 00:49
Beşiktaş'ta Abraham kamptan ayrıldı! Beşiktaş'ta Abraham kamptan ayrıldı! 00:49
İşte F.Bahçe'nin rekor transferleri! İşte F.Bahçe'nin rekor transferleri! 00:49
Trabzonspor Filistinli golcüde ısrarcı!
Trabzonspor'da Rogers Mato sesleri!
İşlenmiş gıdalar hakkında flaş gerçek!
Süper Loto sonuçları açıklandı! 8 Ocak