Fransız futbolcunun imzanın ardından ilk sözleri ise "Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum. Umarım birlikte harika şeyler başaracağız.