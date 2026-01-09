Transferde flaş gerçek! Galatasaray'ın Guendouzi için teklif ettiği rakam ortaya çıktı!
Fenerbahçe'nin 4,5 yıllığına renklerine bağladığı Matteo Guendouzi hakkında transferin gerçekleşmesi sonrası dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın da Fransız futbolcuyu gündemine aldığı ancak bonservis bedeli nedeniyle transferin gerçekleşmediği iddia edildi. İşte Galatasaray'ın Guendouzi için yaptığı teklif... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri
Yayın Tarihi: 09.01.2026 - 15:17 Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 - 15:26