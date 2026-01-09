Beşiktaş, Antalya kampında hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak önemli bir gelişme yaşandı. Tammy Abraham'ın eşinin rahatsızlığı dolayısyla kamptan ayrılarak İstanbul'a döndüğü açıklandı.

Beşiktaş resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tammy Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetimizden izin alarak İstanbul'a dönmüştür. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." İfadelerine yer verildi.