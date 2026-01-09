Sezonun ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, orta saha transferine yöneldi. Fırtına'da tüm gözler Portekiz'e çevrildi. Gil Vicente'de oynayan 27 yaşındaki 10 numara Luis Esteves listeye alındı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin, "İmkanım olsa Muçi ile rekabet edecek bir hücumcu orta saha alırım" sözlerinden sonra Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola; bordo-mavililerin, Luis Esteves ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini yazdı. Ancak Portekizli yıldızı sadece Trabzonspor'un değil, İspanya La Liga'dan iki kulübün daha istediği vurgulandı.



SON KARAR GİL VİCENTE'NİN



A Bola'da; bordo-mavililerin süreci hızlandırarak Gil Vicente'ye somut bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi. 27 yaşındaki orta saha, tekniği ve oyun görüşüyle Portekiz'in en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Transfer sürecindeki en büyük engel ise kulübü Gil Vicente'nin tutumu olacak. Bu sezon ligde sürpriz bir çıkış yaparak 4. sıraya kadar yükselen Portekiz ekibi, başarısının mimarlarından olan Luis Esteves'i ara transfer döneminde kaybetmek istemiyor. Gil Vicente'nin, yıldız oyuncusunu satmamak adına yüksek bir bonservis bedeli belirleyeceği aktarıldı.



GÖZ KAMAŞTIRAN PERFORMANS



Luis Esteves, Portekiz'de Gil Vicente formasıyla göz kamaştırıyor. Teknik Direktör Cesar Peixoto yönetimindeki Gil Vicente'nin vazgeçilmezi olan Esteves, bu sezon 17 maçta 3 gol attı, 4 asist yaptı. Sezon başında Nacional kulübünden bedelsiz transfer edilen Portekizli oyuncu hücum hattındaki yetenekleriyle dikkat çekiyor.



MUÇİ'YE ALTERNATİF



Fotomaç'ın haberine göre, Fırtına'da transfer listesine yazılan Luis Esteves'in Ernest Muçi'ye alternatif olarak düşünüldüğü vurgulandı. Bu sezon hücum üretkenliğinde sadece Muçi'nin performansına bağlı kalan Trabzonspor'un bu nedenle Esteves'in transferi için istekli olduğu ancak şu an için pazarlıkların henüz daha yeni başladığı öğrenildi.