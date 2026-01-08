Haberler

Haberler Haberleri

Süper Loto sonuçları belli oldu! 8 Ocak 2026 Süper Loto sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları belli oldu! 8 Ocak 2026 Süper Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. 8 Ocak 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin devredip devretmediği, kazanan çıkıp çıkmadığı merak ediliyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Ocak 2026 Süper Loto ne kadar devretti? İşte çekilişle ilgili tüm detaylar…

A Spor

Giriş Tarihi: 07.01.2026 06:41

Paylaş





ABONE OL

SÜPER LOTO SONUÇLARI | Her hafta büyük heyecana sahne olan Süper Loto çekilişi, 8 Ocak 2026 tarihinde de yakından takip edildi. Çekilişin ardından "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "Büyük ikramiye devretti mi?", "8 Ocak Süper Loto ne kadar devretti?" soruları gündeme geldi. İşte Süper Loto çekilişine dair detaylar ve devreden ikramiye tutarı…

SÜPER LOTO AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

SÜPER LOTO 6 OCAK 2026

6-9-25-29-45-57

SÜPER LOTO SONUÇLARI 4 OCAK 2026

37-21-32-23-20-26

Süper Loto sonuçları için TIKLA

Süper Loto 1 Ocak 2026 çekiliş sonuçları için TIKLA

Süper Loto çekildi mi? 4 Ocak 2026 Pazar

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün; Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilmektedir.

ASpor CANLI YAYIN