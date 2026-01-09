Son dakika transfer haberleri: Adı kış transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan milli futbolcumuz Salih Özcan hakkında Borussia Dortmund kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Salih Özcan ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kış transfer döneminde Borussia Dortmund'dan ayrılacağı öngörülen milli futbolcumuz için Alman ekibi kararını verdi.

Sky'dan Patrick Berger'in haberine göre Borussia Dortmund, bu kış başka bir oyuncu göndermeyi planlamıyor. Julien Duranville'in hedeflenen kiralık transferinden sonra hiçbir oyuncu kulüpten ayrılmayacak. Bu karar, son zamanlarda adı Türkiye ile anılan Salih Özcan'ı da doğrudan ilgilendiriyor. Orta saha oyuncusu yaz dönemine kadar Dortmund'da kalacak.

Alman ekibinin bu kararı almasındaki temel neden, Brighton'a transfer olan Pascal Groß'tan doğan boşluğu Salih Özcan ile doldurmayı planlaması.

PERFORMANSI

Bu sezon Dortmund formasıyla 4 maçta süre alan Salih Özcan, 21 dakika şans bulabildi.

