Transfer söylentilerine flaş iddia: Sebastian Szymanski...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası takımda yer bulması zor gözüken Sebasitan Szymanski için gelen tekliflerden bir tanesi, Hollandalı basını tarafından yalanlandı. İşte detaylar...
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Turkcell Süper Kupa Finali hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
Lazio'dan Matteo Guendouzi'nin perşembe günü öğle saatlerinde İstanbul'da olacağını duyuran Fenerbahçe, transferi de sonlandırdığını açıklamıştı.
Fransız futbolcuyu 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıklayan sarılacivertlilerin, 26 yaşındaki oyuncu için 30 milyon euro bandında bonservis bedeli ödeyeceği konuşuluyor.
Dış transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Guendouzi'nin gelişiyle birlikte iç transferdeki hamlelere de odaklanmış durumda.
Fransız futbolcunun transfer edilişiyle rotasyondaki yeri daralmaya başlayan Sebastian Szymanski için ilgileri yoklayan Fenerbahçe, Polonyalı oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.
Szymanski ile ilgilenen kulüplerden bir tanesinin de Hollanda ekibi PSV Eindhoven olduğu söyleniyordu.
Ancak Hollanda basınından Eindhovens Dagblad gazetesinin PSV muhabiri Rik Elfrink'ten bu konuyla alakalı net bir yalanlama geldi.
X hesabından yaptığı paylaşımla ilginin doğru olmadığını ifade eden Elfrink, "Szymanski hikayesini az önce kontrol ettim. Fenerbahçeli orta saha oyuncusu, PSV'nin teklifiyle ilişkilendiriliyor. Bu tamamen saçmalık. Böyle bir durum söz konusu değil." açıklamasını yaptı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maçta görev alan Szymanski, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 2027 yazına kadar sarılacivertliler ile sözleşmesi bulunan Polonyalı oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.