Sezon boyunca sol kanatta sorunlar yaşayan Trabzonspor'a menajerler tarafından öneri yağıyor. Fotomaç'ın haberine göre, bu kez önerilen futbolcu Kuzey Makedonya 1. Lig ekibi Vardar'da oynayan Rogers Mato... 22 yaşında 1.82 boyunda olan Mato, sol kanatta görev yapıyor. Sağ kanat ve santrfor bölgelerinde de oynayabilen Ugandalı yetenek, 29 Ocak 2025'te Brera Strumica'dan 100 bin euro karşılığında Vardar'a transfer oldu. Bu sezon muhteşem bir çıkış yakalayan Mato, Vardar formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 15 gol atarken 2 de asist yaptı. Makedonya basınına göre; piyasa değeri 700 bin euro olarak gösterilen oyuncuya, Hearts 350 bin sterlin teklif etmiş ama kabul görmemişti. Ugandalı oyuncu 2023 yılında Şanlıurfaspor'da forma giymişti. Rogers Mato 39 kez giydiği Uganda Milli Takımı'nda 7 gol kaybetti.