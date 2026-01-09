Cumartesi günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali'nin saati hakkında güncellemeye gidildi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak mücadelenin saati 20.30'dan 18.45'e çekildi.

TFF'den yapılan açıklamada:

"Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir." ifadelerine yer verildi.