09 Haziran 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un transfer listesindeki isimler! Jakub Swierczok, Reinaldo, Umut Meraş...

İşte Trabzonspor'un transfer listesindeki isimler!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

Son dakika transfer haberleri... 'i 4. sırada bitiren ve gelecek sezon yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Gervinho ve gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katmıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına'da listeye son olarak, , , gibi isimler geldi. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

JAKUB SWIERCZOK

'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına, 'te forma giyen 'u renklerine bağlamak istiyor. Polonyalı futbolcu bölgesinde oynuyor ve attığı goller ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

MARCELO SARACCHI

Marlon'un performansından beklenen verimi alamayan Trabzonspor, 'ın bonservisini almaktan vazgeçtiği için ile görüşmelere başladı.

BIRGER MELING

Saracchi ile temasta olan Trabzonspor'un bir diğer sol bek alternatifi Norveçli oldu. Trabzonspor, daha önce 2 milyon euro teklif etmiş ancak 4 milyon euro beklenti ile karşılaşmıştı. Bordo mavili ekip son teklifini iletti.

FODE KOITA

Fırtına 12. yabancı futbolcusunu kadrosuna katmak üzere... forması giyen Koita ile anlaşan Trabzonspor, transfer tescil döneminin açılmasını bekliyor.

REINALDO

Gervinho ve gibi yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor'un gündemine gelen bir diğer isim oldu. Trabzonspor, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli sol bek için 2 milyon euro bonservis teklif etti.

UMUT MERAŞ

Trabzonspor ile Galatasaray, milli futbolcu için yarış halinde. Trabzonspor, daha önce 3 milyon euro talep eden Umut Meraş'ın menajeri ile temaslarını sürdürüyor.

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