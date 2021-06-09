Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un transfer listesindeki isimler! Jakub Swierczok, Reinaldo, Umut Meraş...
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitiren ve gelecek sezon Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Gervinho ve Hamsik gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katmıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına'da listeye son olarak, Jakub Swierczok, Reinaldo, Umut Meraş gibi isimler geldi. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
JAKUB SWIERCZOK
Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına, Ludogorets'te forma giyen Jakub Swierczok'u renklerine bağlamak istiyor. Polonyalı futbolcu forvet bölgesinde oynuyor ve attığı goller ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
MARCELO SARACCHI
Marlon'un performansından beklenen verimi alamayan Trabzonspor, Galatasaray'ın bonservisini almaktan vazgeçtiği Marcelo Saracchi için RB Leipzig ile görüşmelere başladı.
BIRGER MELING
Saracchi ile temasta olan Trabzonspor'un bir diğer sol bek alternatifi Norveçli Birger Meling oldu. Trabzonspor, daha önce 2 milyon euro teklif etmiş ancak 4 milyon euro beklenti ile karşılaşmıştı. Bordo mavili ekip son teklifini iletti.
FODE KOITA
Fırtına 12. yabancı futbolcusunu kadrosuna katmak üzere... Kasımpaşa forması giyen Koita ile anlaşan Trabzonspor, transfer tescil döneminin açılmasını bekliyor.
REINALDO
Gervinho ve Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor'un gündemine gelen bir diğer isim Reinaldo oldu. Trabzonspor, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli sol bek için 2 milyon euro bonservis teklif etti.
UMUT MERAŞ
Trabzonspor ile Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş için yarış halinde. Trabzonspor, daha önce 3 milyon euro talep eden Umut Meraş'ın menajeri ile temaslarını sürdürüyor.
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