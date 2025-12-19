Trabzonspor'un yeni stoperi Süper Lig'den!

Trabzonspor, Alanyaspor'un 23 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ'ı yakından takip ediyor. Fotomaç'ın haberine göre, bordo-mavili kulüp, Akdeniz temsilcisiyle genç futbolcunun transferi için temas kurmayı planlıyor.



TEKNİK EKİP KARAR VERECEK



Bordo-mavili akımın Türkiye içerisinden takip ettiği oyuncular arasında Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ın yer aldığı öğrenildi. Henüz A Milli Takım tercihini yapmayan ve Romanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun takip edildiği ve teknik ekibin bu oyuncuyla ilgili vereceği kararın beklendiği öğrenildi. Bu sezon Alanyaspor'da 17 maça çıkan Ümit Akdağ, 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.



SOL BEKTE DE FORMA GİYEBİLİYOR



Ümit Akdağ, sol ayaklı ve sol stoperde oynasa da sol bekte de şans bulabiliyor. Sol ayağını etkili kullanan genç futbolcu, bu sezon yaptığı 2 asistle de dikkat çekti. Stoper bölgesinde özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkan Ümit, fizik gücüyle de göze çarpıyor.



CHELSEA ALTYAPISINDAYDI



22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ, İngiltere'de Chelsea altyapısında forma giydi. Ümit, 2015-2017 yılları arasında Chelsea'de altyapıda şans buldu. 2017'de Alanyaspor tarafından keşfedilen genç stoper, Türkiye'ye transfer oldu. 2003 doğumlu oyuncu, 2023-2024 sezonunda da Göztepe'de kiralık oynadı.



ROMANYA U21'DE 10 MAÇ



Romanya'nın başkenti Bükreş'te doğan Ümit Akdağ, milli takım konusunda tercihini yapmadı. Romanya'da alt yaş kategorilerinde oynayan Ümit, Romanya U21'le 10 maçta 3 gol attı. Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu da genç stoperi takip ediyor.