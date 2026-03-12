Arca Çorum FK deplasmanda Boluspor'u mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Arca Çorum FK deplasmanda Boluspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Arca Çorum FK deplasmanda Boluspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



25. dakikada defansın arkasına sarkan Fredy'nin pasında kale önünde Serdar Gürler topu ağlarla buluşturdu. 0-1

70. dakikada kullanılan köşe atışında Fredy'nin topu eliyle temas etmesi üzerine VAR incelemesi yapıldı. Pozisyonu ekrandan izleyen maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

73. dakikada beyaz noktanın başına geçen Doğan Can Davas, topu filelere gönderdi. 1-1

90. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Sinan Osmanoğlu, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

Bu galibiyetle puanını 56'ya çıkaran Arca Çorum FK 4. sıradaki yerini korudu. Boluspor ise 41 puanla 12. sırada kaldı.