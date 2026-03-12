"HAZİRAN AYINDA KİMSE BENİ İSTEMİYORDU" "Udinese'ye tam bir minnettarlık duyuyorum. Haziran ayında kimse beni istemiyordu. Onlar inandı. Thauvin'in yerine birini arıyorlardı. Udine beni harika karşıladı ve burada olmaktan mutluyum."

"MOURINHO HER ŞEYİ MÜKEMMEL YÖNETİYOR" "Roma'yla UEFA Konferans Ligi zaferi yaşamak inanılmaz bir duygu. Ama o kupayı ben kazandırmadım, hepimiz kazandık. Trabzonspor ile play-off'tan başlayarak Temmuz'dan beri çalışıyorduk. Mourinho bir usta. Hem saha içinde hem dışında her şeyi mükemmel yönetiyor. Sıcakkanlı ve yaklaşılabilir. Onu hissediyorum."