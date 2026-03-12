Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Mourinho açıklaması!
Bu sezon başında Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo, Çizme basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan oyuncu; Galatasaray'daki geleceği, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı derbi ve teknik direktör Jose Mourinho hakkında konuştu.
"GATTUSO BENİ ÇAĞIRIRSA MUTLU OLURUM"
"İtalya forması bir hayal. Bunun için her şeyi yapıyorum. Eğer teknik direktör Gattuso beni çağırırsa çok mutlu olurum; çağırmazsa da kazanmak için çalışmaya devam edeceğim."
"CİDDİ SAKATLIKLAR YAŞADIM"
"Kariyerimde çok fazla ciddi sakatlık yaşadım. Dizlerimde iki operasyon, sağ ve sol çapraz bağlar, sol ayak metatarz kemiğinin kırılması… Zor bir dönemdi."
"HAZİRAN AYINDA KİMSE BENİ İSTEMİYORDU"
"Udinese'ye tam bir minnettarlık duyuyorum. Haziran ayında kimse beni istemiyordu. Onlar inandı. Thauvin'in yerine birini arıyorlardı. Udine beni harika karşıladı ve burada olmaktan mutluyum."
"FENERBAHÇE DERBİSİNDE ÇİFT GOL ATTIM"
"Galatasaray'da çok iyiydim, Fenerbahçe derbisinde çift gol attım ve şampiyonluğu kazandım. Ama şimdi tek düşündüğüm şey burada olmak. Güvenildiğimi hissediyorum, değer verildiğimi ve projenin bir parçası olduğumu görüyorum."
"MOURINHO HER ŞEYİ MÜKEMMEL YÖNETİYOR"
"Roma'yla UEFA Konferans Ligi zaferi yaşamak inanılmaz bir duygu. Ama o kupayı ben kazandırmadım, hepimiz kazandık. Trabzonspor ile play-off'tan başlayarak Temmuz'dan beri çalışıyorduk. Mourinho bir usta. Hem saha içinde hem dışında her şeyi mükemmel yönetiyor. Sıcakkanlı ve yaklaşılabilir. Onu hissediyorum."