1.Lig, play-off yarışının kaderini belirleyecek kritik bir randevuyla devam ediyor. 44 puanla 9. sırada bulunan Alagöz Holding Iğdır FK, 48 puanla 6. sıradaki Sipay Bodrum FK'yı konuk ediyor. Ev sahibi ekip, kupada berabere kaldığı rakibini bu kez ligde yenerek puan farkını 1'e indirmeyi ve ilk 7 hedefine yaklaşmayı planlıyor. Bodrum FK ise zorlu Iğdır deplasmanından 3 puanla dönüp play-off potasındaki yerini garantilemek istiyor. Her iki takım için de son derece önemli olan maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Iğdır FK, taraftarı önünde oynadığı son 3 maçta galibiyet elde edemezken, özellikle hücum hattındaki etkili isimlerinin performansı bu maçta belirleyici olacak. Konuk ekip Bodrum FK ise ilk 7'deki şansını zorlamak için sahaya çıkacak. İki takım tam 7 gün önce, 5 Mart'ta Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında karşı karşıya gelmiş ve o mücadele başladığı gibi 0-0 sona ermişti. Ancak bugün ligdeki puan savaşı, her iki ekibi de çok daha ofansif bir oyun tercih etmeye zorlayacak. İşte 1. Lig'de play-off düğümünü çözecek olan maça dair detaylar...

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 30. haftası kapsamındaki Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK maçı, 12 Mart Perşembe günü oynanacak.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK karşılaşması, saat 13.30'da Adnan Deniz Kayatepe'nin düdüğüyle start alacak.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

1. Lig'in puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

