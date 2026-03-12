Fenerbahçe'de Marcos Senesi gelişmesi! Transferde kritik tarih
Yaz transfer döneminde stoper takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen Marcos Senesi'yi gündemine almıştı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Arjantinli savunmacı için 3 dev kulüp teklifini iletti | FB Spor haberleri
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmayı sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için önceliğini defans hattına vermeyi düşünüyor. İngiltere ve İtalya'dan talipleri bulunan Jayden Oosterwolde için gelen teklifleri dinleyecek olan yönetim, sol stoper pozisyonu için farklı adaylara yönelmiş durumda.
Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında en öne çıkan isim ise Marcos Senesi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Arjantinli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
28 yaşındaki savunmacının İngiltere'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Fenerbahçe, bonservis ücreti ödemeden transferi bitirmeyi planlıyor.
Bununla birlikte, Senesi ile ilgilenen tek kulüp Fenerbahçe değil.
Mirko Di Natale'nin haberine göre Juventus, Marcos Senesi için resmi teklifini iletti. Arjantinli stoper; Juventus'un yanı sıra, Premier League kulüpleri, Borussia Dortmund ve Barcelona'dan da teklifler almış durumda.
Senesi'nin, gelen teklifleri değerlendirmek için zaman istediği ve transfer için önümüzdeki günlerde karar vereceği haberde yer alan bilgiler arasında. Tangocu savunma oyuncusu, mart ayı sonuna kadar, gelecek sezon kariyerini devam ettirmek istediği takıma karar verecek.
Bu sezon Bournemouth formasıyla 30 maça çıkan Senesi'nin 4 asistlik performansı bulunuyor. 28 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.