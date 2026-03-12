Mirko Di Natale'nin haberine göre Juventus, Marcos Senesi için resmi teklifini iletti. Arjantinli stoper; Juventus'un yanı sıra, Premier League kulüpleri, Borussia Dortmund ve Barcelona'dan da teklifler almış durumda.

Senesi'nin, gelen teklifleri değerlendirmek için zaman istediği ve transfer için önümüzdeki günlerde karar vereceği haberde yer alan bilgiler arasında. Tangocu savunma oyuncusu, mart ayı sonuna kadar, gelecek sezon kariyerini devam ettirmek istediği takıma karar verecek.