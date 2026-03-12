Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Sipay Bodrum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2 mağlup etti.
Sipay Bodrum FK'nin gollerini 18. dakikada Taulant Seferi, 53. dakikada Ahmet Aslan ve 63. dakikada Omar Imeri kaydederken Alagöz Holding Iğdır FK'nin gollerini 54. dakikada Gianni Bruno ve 90+4. dakikada Wenderson Tsunami attı.
Bu sonuçla birlikte Sipay Bodrum FK 51 puanla 6. sıraya yükselirken Alagöz Holding Iğdır FK 44 puanla 9. sırada yer aldı.