Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, sol bek transferi için Napoli forması giyen Leonardo Spinazzola ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde David Jurasek ile yollarını ayıran ve sol bek rotasyonunda Rıdvan Yılmaz ile devam eden Beşiktaş'ta takviye için kollar sıvandı.

Lazio forması giyen Nuno Tavares ile anlaşamayan siyah-beyazlılar, İtalya'dan bir başka ismi daha gözüne kestirdi.

GÜNDEM SPINAZZOLA

Çizme basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Napoli forması giyen Leonardo Spinazzola'nın durumunu yakından takip ediyor.

YILLIK MAAŞI 1.8 MİLYON EURO

Sözleşmesi sezon sonunda biten 32 yaşındaki oyuncu, Napoli ile 2 senelik yeni kontrat imzalamak istese de bu talebi henüz karşılık bulmadı. Serie A ekibi, yıllık 1.8 milyon euro net maaş ve 450 bin euro bonus kazanan Spinazzola'ya 2 yerine 1 yıllık kontrat önermeye sıcak baksa da oyuncunun tavrı bu operasyonda belirleyici olacak.

ÖNCELİĞİ NAPOLI'DE KALMAK

Deneyimli sol bekin, Napoli'de kalmayı öncelik olarak benimsediği ve kulübün kararını beklediği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Napoli ile 34 maçta görev alan Spinazzola, 3 gol ve 5 asistlik katkı sergiledi. İtalyan oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

