Sayısal Loto sonuçları belli oldu! | 11 Mart Sayısal Loto ne kadar devretti?

Şans oyunlarını yakından takip eden vatandaşlar için 11 Mart 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce kişi kuponlarını kontrol ederek büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango’nun resmi platformlarında yayımlanırken kazandıran numaralar da duyuruldu. İşte, 11 Mart Sayısal Loto sonuçları hakkında öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 10.03.2026 06:41

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi için 11 Mart 2026 tarihli sonuçlar açıklandı. Şans oyunu severler çekilişin ardından "11 Mart Sayısal Loto sonuçları" ve "Kazanan numaralar hangileri?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Her hafta binlerce kişinin büyük ikramiye hayaliyle kupon doldurduğu Sayısal Loto çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirilerek Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı yayınlanıyor. İşte, 11 Mart 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayın!

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 MART ÇARŞAMBA

29-64-71-57-52-24

Joker: 53

SüperStar: 65

11 Mart 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir. Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz. Joker (süper star) özelliği vardır. Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir. Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir. 6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.). İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar 11 Mart

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

