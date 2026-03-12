Trabzonspor, futbolcusu Arseniy Batagov'un sakatlanmasıyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. Ukraynalı oyuncunun sağlık durumundaki son gelişmeleri A Spor A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

Trabzonspor, futbolcusu Arseniy Batagov'un sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavililerden yapılan duyuruda, "Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre Batagov, 15-20 gün sahalardan uzak kalacak ve milli aradan sonra Galatasaray maçına yetiştirilmesi planlanıyor.