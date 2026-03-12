Canlı izle: Boluspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1. Lig'de kritik play-off mücadelesi nefes kesiyor. 41 puanla 10. sırada yer alan ve üst sıralara tırmanmak için her puana muhtaç Boluspor, sahasında 53 puanlı Arca Çorum FK'yı ağırlıyor. Geçen hafta Iğdır FK'yı 2-0 mağlup ederek morali yükselen kırmızı-beyazlılar, 30. hafta maçında Süper Lig yolunda ilerleyen konuğunu durdurmaya çalışacak. Çorum FK ise lider takibi için Bolu deplasmanından mutlaka 3 puanla dönmek istiyor. 4. sıradaki misafir ekip, doğrudan yükselme hedefini korumak için hata yapmak istemiyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip mücadelenin başlama saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde...