Maxi Lopez'den Mauro Icardi açıklaması: Gol atan birine ihtiyacımız var!
River Plate'in eski golcülerinden Maxi Lopez, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili konuştu. Arjantinli eski futbolcu, Güney Amerika ekibinin bir golcüye ihtiyacı olduğunu vurguladı. İşte detaylar...
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile ilgili transfer söylentileri giderek artıyor.
33 yaşındaki yıldız futbolcu için Arjantin ekibi River Plate'in ciddi şekilde devrede olduğu ve yaz transfer döneminde Icardi'yi kadrosuna katmak için çaba sarf edeceği vurgulanıyor.
Icardi-River Plate eksenindeki dedikodular sürerken bu transferin gerçekleşme ihtimali hakkında sürpriz bir isim yorum yaptı.
River Plate'in eski golcülerinden Maxi Lopez, Mauro Icardi'nin River Plate'e transfer olabileceği yönündeki söylentiler hakkında konuştu.
Havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lopez, "Gol atan birine ihtiyacımız var. O yüzden kim gelirse gelsin. Yeter ki gol atsın ve River gelişsin." ifadelerini kullandı.
Gazeteciler ayrıca daha kişisel bir soru da yöneltti ve eski eşi Wanda Nara ile birlikte Monumental Stadı'ndaki locada oturup Galatasaraylı Icardi'yi izleyip izlemeyeceğini sordu. Lopez bu soruya gülerek, "Çok kurnazsın. Bakalım ne olacak. Bu gerçekten ilginç olurdu." sözlerini sarf etti.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 matça süre alan Mauro Icardi, 15 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.