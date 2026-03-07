Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Özbelsan Sivasspor'u tek golle geçmesini bildi

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Ankara ekibi bu kritik galibiyetle play-off yolunda önemli bir adım attı.