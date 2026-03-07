Galatasaray'da Lucas Torreira'dan transfer çağrısı!
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Ülkesi basınına konuşan tecrübeli orta saha oyuncusu, transfer sözleri ile gündem oldu. İşte Torreira'nın o takıma "Beni alın" çağrısı ve dikkat çeken itirafları... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray, üç kulvarda da başarılı ilerleyişini sürdürürken gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı.
Eksik mevkiler ve masaya oturulacak yıldız oyuncular birer birer belirlendi. Sarı-kırmızılılarda öte yandan adı ayrılık ile anılan isimler dikkat çekti.
Taraftarların çok sevdiği yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira da bu isimlerden biri olurken Uruguaylı futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Torreira, Boca Juniors'a transfer olma arzusunu yeniden dile getirirken flaş bir itirafta bulundu.
30 yaşındaki yıldız isim, katıldığı bir radyo programında Arjantin ekibinin kendisi ile herhangi bir temas kurmadığını söyledi.
Torreira, "Her zaman söylediğim gibi, en büyük arzum Boca'da oynamak. Ama Boca'da kimse beni istemiyorsa bunu söylemeye devam edemem." dedi.
Tecrübeli oyuncunun transfere dair umudunu kaybetmediği fakat yakın zamanda böyle bir ihtimalin gerçekleşmeyeceğini bildiği aktarıldı. İşte o ifadeler...
"İSTENDİĞİM YERDE OYNAYACAĞIM"
"Boca'da oynamayı ne kadar istediğimi herkes biliyor. Bunu milyon kere söyledim ve artık söylemekten yoruldum. Kimse benimle iletişime geçmedi. Bu yüzden gerçekten istendiğim yerde oynayacağım. Kendi isteklerimin ötesinde, eğer kimse beni istemiyorsa, hiçbir şey olmayacak. Hayatım değişmeyecek. Kariyerimin bittiği gün, oynamadığım için kendimi kötü hissedeceğim."
Öte yandan Torreira, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı'nda oynama ihtimalinden heyecan duyduğunu söyledi.
Bu sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 35 maça çıkan tecrübeli orta saha, 2,651 dakika sahada kaldı ve 3 gol/4 asist katkısı sundu. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Torreira'nın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor.