Virgil van Dijk'tan Galatasaray açıklaması: Kulaklarımız sınanacak
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool'da Virgil van Dijk, Wolverhampton'ı 3-1 yendikleri maçın ardından sarı-kırmızılılar ile oynacakları maça değindi. İşte o açıklamalar...
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, RAMS Park'ta oynanacak olan eşleşmenin ilk karşılaşması öncesi İngiltere FA Cup 5. Tur maçında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaştı.
İngiliz devi, ilk yarısı golsüz eşitlik ile sonuçlanan karşılaşmada 3 puana ikinci yarıda bulduğu 3 gol ile uzandı.
Liverpool'un golleri 51. dakikada Robertson, 53. dakikada Salah ve 74. dakikada Jones kaydetti.
Ev sahibi takım 90+1. dakikada Hee-Chan'in golü ile farkı ikiye indirse de Liverpool, mücadeleyi 3-1 kazandı.
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Virgil van Dijk, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya dair sözleri ile gündem oldu.
İlk maçta baskıdan etkilendiğini söyleyen Hollandalı yıldız, 10 Mart salı günü TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşma için, "Şimdi Galatasaray maçına odaklanacağız. Kulaklarımız yine sınanacak, çok zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.