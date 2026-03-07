Ev sahibi takım 90+1. dakikada Hee-Chan'in golü ile farkı ikiye indirse de Liverpool, mücadeleyi 3-1 kazandı.

İlk maçta baskıdan etkilendiğini söyleyen Hollandalı yıldız, 10 Mart salı günü TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşma için, "Şimdi Galatasaray maçına odaklanacağız. Kulaklarımız yine sınanacak, çok zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.