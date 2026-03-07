UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool’un teknik direktörü Arne Slot, İstanbul’daki atmosferin benzersiz olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, FA Cup 5. Tur maçında Wolverhampton'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Maçın ardından TNT Sports'a açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, 10 Mart Salı günü İstanbul'da temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili de konuştu.

"ONLAR İÇİN DE BURASI ZORLAYICI OLACAK"

Galatasaray deplasmanında oynamanın zorluğuna değinen Slot, "Galatasaray Stadyumu'nda oynamak gerçekten zorlayıcı. Atmosfer maçın başından sonuna kadar inanılmaz derecede yoğun. Top bizdeyken çaldıkları ıslıklar... Ama iyi olan şey, biz de kendi sahamızda oynayacağız ve Galatasaray için de burası zorlayıcı olacak." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY, HİÇBİR DEPLASMANA BENZEMİYOR!"

Stadyumdaki atmosferin benzersiz olduğunu dile getiren Hollandalı teknik adam, "Galatasaray deplasmanındaki atmosfer, oynadığım hiçbir deplasman maçına benzemiyor! Daha önce oynadığım tüm deplasmanlardan farklı kılıyor orayı... Çok zor bir ortam!" dedi.