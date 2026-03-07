Amedspor-Serik Belediyespor maçı canlı takip et...
Trendyol 1. Lig'de haftanın önemli karşılaşmalarından biri Amedspor-Serik Belediyespor arasında oynanacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi canlı izlemek için yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde sporseverler, maçın hangi platformdan yayınlanacağını merak ediyor. Peki Amedspor-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar...
AMEDSPOR-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TFF 1. Lig Amedspor-Serik Belediyespor maçı, 7 Mart Cumartesi günü oynanacak.
AMEDSPOR-SERİK BLD. MAÇI SAAT KAÇTA?
Amedspor-Serik Bld. maçı, saat 20:00'de başlayacak.
AMEDSPOR-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Amedspor ile Serik Bld. arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.
AMEDSPOR-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI CANLI ANLATIM
Amedspor maç günü paylaşımı
📢 Maç Günü
🆚 Serikspor
⏱️ 20.00
🏟️ Diyarbakır Stadyumu#MücadeleninTakımı#TîmaTêkoşînê#TaximêXoverdayîşî pic.twitter.com/DfkHqvl5GQ— Amedspor (@amedskofficial) March 6, 2026