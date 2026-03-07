Trendyol 1. Lig’in kritik karşılaşmalarından biri olan Bandırmaspor - İstanbulspor mücadelesi, lig sıralamasını yakından etkileyecek. Ev sahibi Bandırmaspor, sahasında üst üste galibiyetlerle güç kazanırken, İstanbulspor deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için saat ve yayın kanalı bilgileri haberimizde yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Bandırmaspor, son iki galibiyetini taçlandırmak için İstanbulspor karşısında sahaya çıkacak. İstanbulspor ise ligde kritik puanlar almak için mücadele edecek. Maçın yayın kanalı, başlama saati ve canlı skor bilgileri haberimizde güncel olarak takip edilebilir. Taraftarlar, bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemiyor. Maçı canlı izlemek isteyenler için saat ve yayın kanalı bilgileri haberimizde yer alıyor.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor-İstanbulspor maçı, 7 Mart Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma, saat 16:00'da başlayacak.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, tabii Spor 6, Bein Sports Max 2 kanallarında canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

