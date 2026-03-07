Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Manisa FK'yi konuk etti. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 8-1 kazandı ve üst üste 12. galibiyetini aldı. Lider Erzurumspor FK, bu sonuçla puanını 63'e çıkardı. Maçın ilk 20 dakikasında 3 gol kaydeden Erzurumspor oyuncusu Eren Tozlu, mücadeleye hat-trick ile başladı. İlk yarıyı 5-0 önde kapatan Erzurumspor'da diğer iki golü ise Eren'in asistiyle Rodríguez ve Sefa Akgün attı.

Eren Tozlu, ikinci yarıda yerini Benhur Keser'e (dk. 56) bıraktı.

İkinci 45 dakikada ise goller Sylla, Fernando ve Adem Kabak'dan geldi.

40 puan ile 10. sırada kalan Manisa FK'nın tek golünü ise 71. dakikada Jonathan Lindseth kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada kaleci Saim Sarp'tan kaptığı topla ceza alanı sol çaprazına geçen Eren Tozlu'nun şutunda top defansa çarparak ağlara gitti: 1-0.

8'inci dakikada Sefa Akgün'ün ortasına yükselen Eren Tozlu'nun kafa şutunda top ağlara gitti: 2-0.

17'nci dakikada Sefa Akgün'ün sağdan yaptığı ortaya son anda Ömer Arda ayak uzattı, top üst kale direğini sıyırarak auta gitti.

20'nci dakikada Sefa Akgün'ün kullandığı serbest atışta Eren Tozlu, kafa şutuyla topu 3'üncü kez ağlara gönderdi: 3-0.

28'inci dakikada Eren Tozlu'nun cezalına girdikten sonra pas çıkardığı Rodriguez, topu kaleci Saim Sarp'ın yanından ağlara gönderdi: 4-0.

31'inci dakikada Vargas Valentin'in sert şutunda kaleci Orbanic, yatarak topu uzaklaştırdı.

45+1'inci dakikada cezaalanı çizgisi önünde Sefa Akgün'ün şutunda top ağlara gitti: 5-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

66'ncı dakikada ani gelişen Erzurum atağında Sylla ile paslaşan Benhur Keser'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

67'nci dakikada sağ kanattan ilerleyen Benhur Keser, ceza alanı içine gönderdiği topa Sylla dokunamadı.

73'üncü dakikada Lindseth ceza alanı içinde buluştuğu topu kaleci Orbanic'in yanından ağlara gönderdi: 5-1.

75'inci dakikada Giorbelidze'nin ceza alanına gönderdiği topa dokunan Sylla ağlara gönderdi: 6-1.

83'üncü dakikada Ali Ülgen'in ceza alanı içine gönderdiği topa sert ve düzgün vuran Fernando ağlara gönderdi: 7-1.

89'uncu dakikada Ali Ülgen'in uzun pasında Adem Kabak, topu ağlara gönderdi: 8-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Erzurumspor'un 8-1 üstünlüğüyle sona erdi.