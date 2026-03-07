Haberler Fenerbahçe Haberleri Tedesco, Fenerbahçe'nin ilacını buldu! Sezonun geri kalanında...

Tedesco, Fenerbahçe'nin ilacını buldu! Sezonun geri kalanında... Fenerbahçe'de özellikle savunma hattında arka arkaya yaşanan sakatlıklar taraftarları endişelendirdi. Sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürürken yaşadıkları puan kayıplarının ardından bütün bu aksiliklere rağmen takımı şampiyonluğa taşıyacak yöntemi buldu. İşte Domenico Tedesco'nun yeni planı...







Üst üste savunmada yaşanan sakatlıklar teknik direktör Domenico Tedesco'nun elini kolunu bağladı. Ancak İtalyan çalıştırıcı, bir şekilde bu sıkıntının üstesinden gelmeyi başardı.

Skriniar, Çağlar ve Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında Nottignham Forest deplasmanında 3'lü savunma ve 5'li orta sahayla çıkan 40 yaşındaki teknik adam, istediğini aldı ve yeni sistemiyle başarıya ulaştı.