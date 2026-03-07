Tedesco, Fenerbahçe'nin ilacını buldu! Sezonun geri kalanında...
Fenerbahçe'de özellikle savunma hattında arka arkaya yaşanan sakatlıklar taraftarları endişelendirdi. Sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürürken yaşadıkları puan kayıplarının ardından bütün bu aksiliklere rağmen takımı şampiyonluğa taşıyacak yöntemi buldu. İşte Domenico Tedesco'nun yeni planı... | Son dakika FB spor haberleri
Üst üste savunmada yaşanan sakatlıklar teknik direktör Domenico Tedesco'nun elini kolunu bağladı. Ancak İtalyan çalıştırıcı, bir şekilde bu sıkıntının üstesinden gelmeyi başardı.
Skriniar, Çağlar ve Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında Nottignham Forest deplasmanında 3'lü savunma ve 5'li orta sahayla çıkan 40 yaşındaki teknik adam, istediğini aldı ve yeni sistemiyle başarıya ulaştı.
Tedesco, ligdeki Hesap.com Antalyaspor ve kupadaki Gaziantep FK maçlarında da bu dizilimle sahada yer aldı.
İtalyan teknik adamların sıklıkla kullandığı bu sistemle 3 maça çıkan ve 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Tedesco, savunma hattındaki oyuncular iyileşene kadar 3-5-2'den vazgeçemeyecek.
Samsunspor karşısına da 3'lü savunmayla çıkacak olan Tedesco, geri üçlüyü Mert Müldür, Yiğit Efe Demir ve Jayden Oosterwolde'den oluşturacak.
Ancak 40 yaşındaki teknik adam, bu sistemin oturması halinde ligin geri kalanında da 3-5-2'yle sahada yer alabilir.