Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
15. dakikadaki Manisa FK atağında Toure'nin uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ayberk düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
87. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Hotic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
90+3. dakikada Osman'ın sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta arka direkte bulunan Diony'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2